Davaların yarısını arabulucu çözdü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen "Arabuluculuk Haftası" sempozyumuna katıldı.2013 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren arabuluculuk sistemi hakkında bilgi veren Bakan Yılmaz Tunç, "Birçok alanda zorunlu arabuluculuğun kapsamını genişlettik. Kiracı-kiralayan arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalıştık. Kiracı ve kiralayan arasındaki başvuruların yarısından fazlası da arabuluculukla çözüldü. Arabuluculuk dostane ve barışçıl bir çözüm yöntemi. Uzlaştırmanın hukukçular tarafından yapılması önemliydi. Bu konuda barolar birliği ve avukatların yoğun talepleri vardı. Mevcut uzlaştırmacıların görevleri baki kalmak şartıyla bundan böyle avukatlarımız ve hukukçularımız da uzlaştırmada aktif görev alacaklar" dedi.Hukukçuların 5 yıl kıdemi olanların sınavı kazanıp eğitim aldıktan sonra arabulucu olduklarını belirten Tunç, 45 bin arabulucunun görev yaptığını kaydetti.Bakan Tunç, "Arabuluculukta ortalama başarı yüzde 65'tir. Isparta'nın bir köyünden arabulucumuz bir dosyasındaki çözümü bize örnek olarak gönderdi. 1969'da bir mal paylaşımı davası başlamış. 20 mirasçının bulunduğu dava, 55 yıl boyunca devam etmiş ve miras paylaşılamamış. 55 yıl devam eden dava 3 haftada arabulucu tarafından çözümlendi. Kiracı ve kiralayan arasındaki arabuluculuk başvurularından 115 bin 59'u anlaştı" diye konuştu.