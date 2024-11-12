MHP’den ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’

MHP Genel Merkezi önüne, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla köknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Kardeşiz Ağaçları" ismi verilen fidanların dikilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çam ağacı malumunuz köknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatan" dedi. Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli, "Eğer köknar Cumhurbaşkanlığı sistemi ise yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı sedir olarak nitelendirebilirsiniz" diye konuştu.