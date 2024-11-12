SABAH yazdı danışman gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye şirketlerindeki savurganlığın faturasını sadece tek bir kişiye keserek, danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin görevine son verdi. Eryüce, İZDOĞA yönetim kurulu başkanlığı görevinden de alındı. Onur Kadir Eryüce, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'den Urla Belediye Başkan aday adayı olmuştu. SABAH, İzmirlinin son 6 yılda 6 milyar 315 milyon lirasını yutup adeta kara deliğe dönüşen belediye şirketlerindeki savurganlığı "İzmir'de belediye şirketleri kara deliğe döndü" başlığı ile duyurmuştu.