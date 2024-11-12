SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Başta bölgemiz olmak üzere yerkürenin her köşesine hızla kayan tehdidi yaygınlaşan anlaşmazlığı tedbirli şekilde takip etmeliyiz. Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz. Tarihe mühür vurmalıyız ve bunun için de gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız. Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız. 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'da toplanan Türk devletleri teşkilatları zirvesi heyecanlarımızı kamçıladı.

İsrail'in durdurulması, ateşkes rejiminin temini ardından iki devletli barış ortamının tezahürü, sadece Orta Doğu için, dünyanın tamamı için güvenlik ve sükunet gereğidir.

Trump ilk döneminden farklı olmalıdır. Türkiye ile ABD arasında yeni - temiz bir sayfa açılmalı.