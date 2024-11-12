Yargıtay mahkeme kararını bozdukararını

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin nafaka kararını onarken, boşanma yönünde erkeğin daha ağır kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasına karar verdi. Yargıtay ise istinafın kararını inceleyerek kadının da kusurlu olduğunu ifade etti; ancak kadının eyleminin, erkeğin fiziksel şiddeti karşısında bir tepki olduğunu vurguladı. Bu nedenle Yargıtay, istinaf mahkemesinin boşanma kararını bozdu. Dosya tekrar istinafa gönderildi. İstinaf ise kadının eyleminin tepki sınırlarını aştığı gerekçesiyle boşanma kararında ısrar etti. Yargıtay, tekrar inceleyerek, kadının eylemini savunma içgüdüsüyle gerçekleştirdiğini belirtti. Eşini darp eden erkeğin, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları üzerine çiftin boşanmasına yeni bir karar verdi.Son olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen bozma kararı, hukuki bir emsal oluşturdu.