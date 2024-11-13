Gazze’de insani ve çevre felaketine yol açanlar hesabını vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Gelecek Paktı'nı kabul ettik. Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedefe alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 için "net sıfır emisyon"a ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil Finans Strateji Uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden iklim kanununu çok yakın zamanda Meclis'imize sunacağız. COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönem şeffaflık raporumuzu yazmanlığa ilettik. 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum strateji eylem planlarını uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5, dünyada 11. sıradayız.2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir. Bugün 31 bin megavat olan rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide 2050 senesinde 20 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltmayı öngörüyoruz. Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5.9 milyon ton sera gazı emisyonu önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su seferberliği ilan ettik. Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirlediğimiz 11 Kasım'da her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu gayretlerin ekonomik maliyeti yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak için gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanı hedefinin bu zirvede belirleneceğine inanıyorum.2026 COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Ev sahipliğimize destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleri süren ülkelerin desteklerini bekliyoruz.COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. COP29 Konferans Salonu'nda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Emine Erdoğan'a sarılarak, "Hoş geldiniz" dedi.