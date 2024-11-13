PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul Küçükçekmece'de bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kanarya Mahallesi'nde 6 Kasım günü yol keserek ateş yakan kişilerin kimlikleri belirlendi. İstanbul Emniyeti Polisleri tarafından gerçekleşen operasyonda; söz konusu olaylara karıştıkları saptanan altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Öte yandan Başakşehir İlçesi'nde düzenlenen operasyonda "Terör Örgütü Üyeliği" suçundan aranan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 12 cep telefonu, 10 sim kart ve üç örgütsel doküman ele geçirildi.