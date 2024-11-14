15 stratejik hedef ve 100 faaliyet

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Göktaş, İzmir'deki yangında hayatını kaybeden 5 kardeşe ilişkin "İzmir'de hepimizin yüreğini yakan bir facia yaşandı. 5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bu olay, bir anne olarak da beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini hatırlatan Göktaş, koordinasyon kuruluyla ilgili "81 ilde oluşturacağımız koordinasyon kurullarıyla eylem planımızın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak adımları birlikte belirleyeceğiz" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise konuşmasında "Son bir yıl içerisinde Aile Haftası, Koruyucu Aile Günü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve Dünya Kadınlar Günü gibi etkinliklerle 1 milyon 230 binden fazla vatandaşımıza ulaştık" bilgisini verdi.