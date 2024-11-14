Terör sanığına ihale verdiler

CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nin terör örgütü propagandası suçundan yargılanan Evren Barış Yavuz'a ihale verdiği ortaya çıktı. "Sosyal Medya Danışmanlığı Hizmet Alımı" başlığıyla ağustos ayında düzenlenen ihalenin 1 milyon 540 bin Türk Lirası bedeli olduğu öğrenildi. "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan Yavuz hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 4 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapis talep edilmişti. Temmuz ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yavuz'un, tahliyesinin hemen ardından ihale alması dikkat çekti. Yavuz, 2018'de de "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis almış, ancak hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.