105 bin ‘Yüreğimde Filistin’ pulu tedavülde

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen "Yüreğimde Filistin" Pul Lansmanı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları kınayarak, "Gazze halkına yapılan zulüm yürekleri dağlamaktadır. Masum bebeklerin katledilmesini hiçbir inanç meşru göremez. Filistin'in özgürlüğü bizim için bir davadır. 105 bin tirajlı anma pulu tedavüle çıkacak. Soykırımı asla unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" diye konuştu. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise "Yıllardır çektiği fotoğraflarla Filistin'deki katliamı belgeleyen Türk savaş muhabiri, belgeselci Coşkun Aral'ın fotoğraflarını kullanarak pullarımızı hazırladık" dedi.