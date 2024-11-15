Eşinin maaş kartını almak ekonomik şiddet

Eşinin maaş kartını elinden almak ekonomik şiddet sayıldı. Kocanın eşine maddi manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Ankara'da yaşayan Ayşe A., maaş kartını elinden alan ve kendisini küçümsediğini, hakaret ettiğini belirttiği eşine 120 bin lira maddi, 100 bin de manevi tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Koca ise kadının aşırı kıskanç olduğunu, kendisini ailesinden dahi kıskandığını belirterek karşı dava açtı. Ankara Aile Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğunu belirterek kadının tazminat taleplerini reddetti.Ayşe A., kocasının iddialarında mantık bütünlüğü olmadığını, sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini, psikolojik şiddet uyguladığını belirterek maddi ve manevi tazminat koşullarının oluştuğunu belirterek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kanaatiyle kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle aile mahkemesinin kararını bozdu. Kocanın kadına tazminat ödemesi gerektiği vurgulandı. Tazminat ödemek istemeyen koca da kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının maaş kartının elinden alınmasının ekonomik şiddet olduğunu belirterek kocanın eşine 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar içtihatlara girdi.