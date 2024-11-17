12 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısı sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek ve 1440'ı kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, önlisans mezunlarından ise 2 bin 40'ı erkek ve 360'ı kadın olmak üzere toplam 2 bin 400 adayın alınacağını belirtti. Böylece 12 bin polis adayı, emniyet teşkilatının saflarına katılarak ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapacak.Cezaevinde şu anda yatmakta olan; ceza ile ilgili süreci bitmiş, önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay çıkacak oranlarla ilgili bir takip sistemi geliştirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bunlarla ilgili çok hızlı, eğer devam ediyorsa, bu yaptığı işi cezaevinden çıkar çıkmaz yapmayla ilgili, satıcılıkla ilgili, torbacılıkla ilgili kaldığı yerden devam edeceğinin cesareti varsa onları göreceğiz. Arkadaşlarımızın kararlılığı, hassasiyeti, titizliği ile beraber çıktığı yerler, biz istemeyiz ama kendi böyle bir tercihte bulunuyorsa, seçimde bulunuyorsa, hızlı bir şekilde geri göndermede kararlıyız" dedi.BAKAN Yerlikaya, kolluk güçlerine ait araç kapasitesini yüzde 50 artırdıklarını, 10 yaşının üstünde hiçbir aracın kalmayacağını belirterek envanterde 23 bin aracın olduğunu söyledi. Yaka kameralarının önceki yıllardan kalma olduğunu, 2024'te ASELSAN'dan 70 bin yeni alım yapılacağını söyleyen Yerlikaya, polisin tamamında yaka kamerası sistemini tamamlayacaklarını belirtti.