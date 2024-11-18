10 Phantom’la ‘fil yürüyüşü’

F-4E Phantom 2 uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girişinin 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 10 savaş uçağıyla "fil yürüyüşü" gerçekleştirildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş uçağın da aralarında olduğu 5 uçak havalandı. Uçakların ikili kol uçuşu yaptığı etkinlikte, üs üzerindeki pasaj geçişleri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Bu anlar, yerli ve yabancı 30 basın mensubu ile 670 havacılık fotoğrafı tutkunu tarafından fotoğraf makineleri ve kameralarla kayıt altına alındı. Farklı manevralarla havadaki kabiliyetlerini sergileyen uçaklar, pasaj geçişlerinin ardından üsse geri döndü. Etkinlikte, 10 uçak tarafından bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılan askeri bir terim olan "fil yürüyüşü" icra edildi.