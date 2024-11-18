PKK’nın ‘Avrupa yapılanmasına’ darbe

PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmada Serdar Tunagür'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, uzun süre takibin ardından İstanbul'da olduğu tespit edildi. PKK/KCK'lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunagür, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonucunda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.