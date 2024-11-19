Rio sokaklarında özgür Filistin sesleri

G20 zirvesinin yapıldığı Rio De Janeiro sokaklarında dünya liderlerine Gazze protestosu vardı. Siyonist zulüm altında ezilen Filistinlilerin çığlığını duyurmak isteyen vicdanlı yürekler, Filistin bayraklarıyla yürüyüşler düzenledi. Protestocular ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Protesto gösterilerine İsrail yönetimine karşı Ortodoks Yahudiler de destek verdi. Gazze'ye ve tüm Filistin'e özgürlük yazılı pankart taşıyan Ortodoks Yahudiler boyunlarına Filistin atkısı takarken Lübnan bayraklarını da ellerine aldı.