Savcı döven magandalara 6 yıla kadar hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Kadıköy'de 31 Ağustos 2024 akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırasında 2 trafik magandası tarafından darp edildiği olayla ilgili soruşturmada sona gelindi. SABAH'ın ulaştığı iddianameye göre; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen, Marina İspark otoparkından aracıyla çıkış yaparken sistem güncellemesi nedeniyle beklemeye başladı. Bu sırada arkasındaki aracın şoförü Erol G. defalarca kornaya basıp selektör yaptı, aracın arka koltuğundaki Tayfun İ. de İşçimen'e küfür ve hakaretlerde bulundu. İşçimen'in yanlarına gidip uyarmak istediği ikili, küfür ve hakaretlere devam etti.Tayfun İ.'nin elini tutarak kendisini vurmasını engelleyen Yargıtay Savcısı, sürücü Erol G.'ye ise engel olamadı. Erol G. savcının yüzüne yumruk atarak yere düşürdükten sonra yumruklamaya devam etti. İşçimen'in bu sırada gözlüğü de kırıldı. Erol G. bu sırada "Lavuğa bak lan savcıymış" sözleriyle küfür ve hakareti sürdürdü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. İddianamede, şüpheli Erol G.'nin 'Hakaret', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 6 yıl 4 aya kadar, şüpheli Tayfun İ.'nin ise "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.