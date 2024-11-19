Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı: İtfaiye raporu olmayan kafe, otel ve restoranlara çalışma ruhsatı vermişler!

2 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki bir eğlence merkezinin kaçak tadilatı sırasında çıkan yangında büyük bir facia yaşanmış 29 kişi ölmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu işletmeye verilen ruhsatın itfaiye raporu olmaksızın verildiği ortaya çıkmıştı. Gece kulübünde çıkan yangına ilişkin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 kamu görevlisi hakkında 'Görevi Kötüye Kullanmak', 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya sebebiyet verme' suçlarından dava açıldı.

SAYIŞTAY RAPORU YENİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay raporu, CHP'li Balıkesir Edremit Belediyesindeki işyeri ruhsatlarıyla ilgili oluşabilecek yeni bir faciaya dikkat çekti. Edremit Belediyesi'nin işletmelere, almaları gereken itfaiye (yangın) raporları olmadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdiği tespit edildi.

Raporda, "Mevzuata aykırı olarak itfaiye raporu olmadan ruhsat verilen bu gibi yerler ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. Sayıştay müfettişlerinin CHP Edremit Belediyesi raporunda ortaya çıkardığı bu skandal, Beşiktaş faciasından ders alınmadığını gözler önüne serdi.