Acılı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce Bursa'dan kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Alaattin Koçhan, gazetecilere, DEM Parti'den ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Koçhan, "PKK'dan ve DEM Parti'den oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse artık bıraksınlar. Şimdiye kadar suskunluğumu bozmadım ama artık dayanamıyorum. Oğlumu göndersinler. PKK'dan da DEM Parti'den de korkmuyorum" dedi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Alaattin Koçhan şöyle konuştu, "Ersin oğlum, neredeysen, sesimi duyuyorsan artık çık gel, kimseden korkmaz, gel devlete sığın. Devletten başka senin sığınacağın bir yer yok. Oralarda sizi barındıracak bir yer yok. Sizi maşa olarak kullanacaklar, bir gün öldürüp bir taşın dibine bırakıp gidecekler. Neredeysen çık gel."

Anne Şahinaz Özcan da 8 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirterek, "6 yıldır burada eylemimizi sürdürüyoruz. Ben oğlumu DEM Parti'den ve PKK'dan istiyorum. Onlar burada ne için olduğumu biliyorlar. Çocuğum için duruyorum. Ben kimseden para pul istemiyorum, oğlumu istiyorum. 40 yıldır PKK'nın, DEM Parti'nin hali budur. Artık yeter. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz bir, bayrağımız bir" diye konuştu.