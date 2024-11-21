Cem Garipoğlu’nun mezar bilmecesi sonuçlandı

İstanbul Bahçeşehir'de 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut Ailesi fethi kabir yapılarak mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve tüm kemik parçaları alındı. Parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verildi.