FETÖ’cü yeğene belediye bütçesinden böcek siparişi

PKK üyeliğinden tutuklanan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dönemine ait bir skandal daha ortaya çıktı. Özer'in belediyede kritik konuma getirdiği FETÖ bağlantılı yeğeni Muhammed Sertaç Özçoban'ın belediye bütçesinden dinleme cihazları sipariş ettiği ortaya çıktı. Belediye bütçesiyle alınmak istenen dinleme cihazlarının nerede ve ne amaçla kullanılacağı merak edilirken bu durum, Ahmet Özer ve ekibinin belediye imkânlarını kişisel veya yasadışı amaçlarla kullanmış olabileceği şüphesini güçlendirdi. Özer'in görevden alınmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili olarak atanan Can Aksoy, Özer dönemini mercek altına aldı.Aksoy, yaptığı denetimlerde Ahmet Özer'in FETÖ üyeliği nedeniyle 2016'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen yeğeni Özçoban'ı belediyede kritik bir pozisyona getirdiğini tespit etti. Özçoban'ın, Özer döneminde "yakın danışman" sıfatıyla belediyede görev aldığı ve yetkisini kötüye kullanarak şaibeli işlere imza attığı öğrenildi. Sipariş edilen cihazların test edilmesi için ilgili firma tarafından gönderilen demo ürünlerin denendiği ortaya çıktı. Aksoy, bu tespitlerin ardından dinleme cihazları siparişini derhal iptal etti.