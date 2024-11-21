İSKİ‘den suya yeni zam

İBB Meclisi'nde su faturalarına yüzde 17,5 zam yapıldı. İBB Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumu Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Genel Kurulda İSKİ birim fiyatlarına yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesine göre konutlarda KDV hariç 0-15 metreküp 32,28 TL'den 37,92 TL'ye, 15-30 metreküp 49,17 TL'den 57,78 TL'ye 31 ve üzeri metreküp kullanımlarda ise 71,10 TL'den 83,55 TL'ye yükseltildi. İş yerlerinde 0-15 metreküpe kadar kullanımda 84,51 TL'den 99,30 TL'ye, 16-50 metreküp fiyatı 89,49 TL'den 105,15 TL'ye, 51-100 metreküp kullanımda 109,98 TL'den 129,24 TL'ye, 101 metreküp ve üzeri kullanımlarda 114,99 TL'den 135,12 TL'ye yükseldi.Yeni tarifenin Ocak 2025'te geçerli olacağı belirtilen zammın yanı sıra su birim fiyatları her ay TÜFE + Yurtiçi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)/2 oranında zamlanmasına karar verildi. Buna göre su faturaları her ay TÜFE+ÜFE/2 oranında zamlanacak.Zam teklifi Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin muhalefet şerhi düşerek ret oylarına karşın mecliste çoğunluğu bulunan CHP'nin evet oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Bu arada, İSKİ'nin 2025 yılı mali bütçesi 88 milyar 68 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda ayrıca İSKİ'nin bütçe denkliği sağlamak amacıyla da 6 milyar 88 milyon 644 bin TL borçlanma yapması onaylandı.Bu arada, İSKİ Genel Kurulu'nda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İSKİ'nin herhangi yeni bir içme suyu projesi geliştirmemesine rağmen 5 yılda su birim fiyatlarına yüzde 800 zam yapıldığını, yeni zamla bu oranın yüzde 948'e çıktığını söyledi.