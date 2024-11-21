İzmir’de belediye uyuyor bakanlık çalışıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arıtma tesislerinin kirlettiği İzmir Körfezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 ayda tarihi adımlar attı. 22 Ağustos'tan bu yana 271 denetim gerçekleştirilirken, kirli suların körfeze bağlanan tüm deşarj yolları tek tek kesildi. Kaçak bağlantıların tamamı da kaldırıldı. CHP'li belediyelerin yıllardır göz yumduğu skandalı bakanlık 3 ayda çözmeyi başardı.Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, önceki gün, İzmir Körfezi'nde kirliliği önlemek için hazırlanan 'İzmir İçin Nefes Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Denetimlere ilişkin bilgi veren Erul, "Her türlü atık su deşarjında bakanlık olarak denetim, inceleme ve izleme çalışmalarımızı artırdık. Acil ve kısa eylem planında körfeze kirlilik girişini durduracağız. Orta ve uzun vadede ise dip çamuru ve tortuların nerelerde biriktiğini, sirkülasyonu artırabilecek mekanizmanın ne olduğunu ve nasıl bir kurgu yapılması gerektiğini ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.