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Giriş Tarihi: 21.11.2024

MİT’ten suikastçı terörist operasyonu

MİT, ‘gri’ kategoride aranan MKP mensubu terörist Kadir Çelik’i yurtdışında düzenlediği operasyonla yakaladı. PKK kamplarında suikast eğitimi alan Çelik’in, sansasyonel bir eylem yapmayı planladığı tespit edildi

Halit TURAN Halit TURAN
MİT’ten suikastçı terörist operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik, Ortadoğu'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi. Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "suikast eğitimi" aldığı belirlendi. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu belirlenen Çelik, Türkiye'ye getirildikten sonra emniyet birimlerine teslim edildi.

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MİT’ten suikastçı terörist operasyonu
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