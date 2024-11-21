Narin’in gömüldüğü dere kenarında yeni delil

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılanırken soruşturmada yeni bir delile ulaşıldı. Narin Güran'ın gömüldüğü Eğertutmaz Deresi'nin kenarında kellik ilacı bulundu. Bulunan kellik ilacının erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve sonrasında saç ektirdiği görülüyor.