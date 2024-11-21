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Giriş Tarihi: 21.11.2024

Niğde’de kaybolan Belaruslu kardeşlerden müjdeli haber

Hayrettin YENEL
Niğde’de kaybolan Belaruslu kardeşlerden müjdeli haber
NİĞDE 15 Kasım tarihinde Niğde'ye gelerek 16 Kasım tarihinde Çamardı ilçesi yakınlarından Aladağlar Yedi Göller bölgesine dağcılık faaliyeti için hareket eden Valentina ve Maria Ivankova adlı 36 yaşındaki Belaruslu ikiz kardeşlerden 3 gündür haber alınamıyordu. Niğde Valiliği, jandarma ve AFAD ekibini görevlendirerek gitmiş oldukları güzergâhı taranmaya başladı. Belaruslu ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları sonunda Kayseri Kapuzbaşı, Hacer Ormanları bölgesine bulundu. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Niğde’de kaybolan Belaruslu kardeşlerden müjdeli haber
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