Niğde’de kaybolan Belaruslu kardeşlerden müjdeli haber

NİĞDE15 Kasım tarihinde Niğde'ye gelerek 16 Kasım tarihinde Çamardı ilçesi yakınlarından Aladağlar Yedi Göller bölgesine dağcılık faaliyeti için hareket eden Valentina ve Maria Ivankova adlı 36 yaşındaki Belaruslu ikiz kardeşlerden 3 gündür haber alınamıyordu. Niğde Valiliği, jandarma ve AFAD ekibini görevlendirerek gitmiş oldukları güzergâhı taranmaya başladı. Belaruslu ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları sonunda Kayseri Kapuzbaşı, Hacer Ormanları bölgesine bulundu. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.