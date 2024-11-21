Türkiye terörün belini kırdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyon toplantısında kayyumlar üzerinden tansiyonun yükseltilmesine, "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyiz ama bunu birbirimize iftira atarak yapamayız. Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım" değerlendirmesini yaptıktan sonra terörle mücadeleyi anlattı: "Terör örgütlerini hem kırsalda hem de şehirlerde köşeye sıkıştıran güvenlik güçleri, yılın ilk 10 ayında kapsamlı operasyonlarla örgütlerin belini kırdı. 2024'te 116 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. 2024'te düzenlenen 516 operasyonda, terör örgütlerine ait 112 milyon 506 bin TL ele geçirildi. 259 terör eylemi engellendi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz."