KADEM’den yayın araştırması... Eskiye göre şiddet azaldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle önemli bir araştırmaya imza attı. "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" ismi ve "Şiddete Seyirci Kalma" sloganıyla yapılan kapsamlı incelemelerin detaylarını KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu dün İstanbul Sarayburnu'daki Sepetçiler Kasrı'nda kamuoyu ile paylaştı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Eskiye göre dizilerde fiziki şiddetin yüzde 8 olarak yer aldığını gördük. Bu bizi sevindiriyor. RTÜK'ün düzenlemeleri, toplumsal farkındalık ve STK'ların çalışmalarının etki ettiğini görüyoruz" dedi.Bayraktar, dizilerde diğer şiddet türlerine değinerek, "Konu psikolojik, sözlü ve cinsel şiddete geldiği zaman onu ayırt etmenin daha zor olduğunu ve ona hâlâ yer verildiğini ne yazık ki dizilerde gördük. Daha saygın kadın modelleri, daha güzel aile ilişkilerine yer verildiği zaman bir dizinin izlenebildiğini gördük. Dolayısıyla biz yapımcısından, senaristinden, izleyicisinden, devlet kurumlarından işin ilgilisi olan her tarafın, her kurumun ve kişinin bu konuda farkındalığının daha da artmasını istiyoruz. Toplumda kadının daha saygın, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesini istiyorsak eğer ilk başta insanları çok etkileyen medya yapımlarının, içeriklerinin bu konuda temizlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayıp bir yıl boyunca ekranlarda yer alacak bir kamu spotu hazırladıklarını belirten Bayraktar, "Kamu spotu ile beraber 55 temsilciliğimizde yaptığımız araştırmanın sonuçlarının anlatılacağı ve bunlar üzerinden çeşitli projeler için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Tabii ki ilgili kurumlara araştırmamız üzerinden çağrılarımız da olacak. Oluşturacağımız toplumsal farkındalıkla bu yapımcıların bir noktada çekidüzen vermek zorunda hissedeceklerini biliyoruz. İlk noktada toplumsal farkındalığın ve talebin oluşması için uğraşıyoruz. Bir yandan da RTÜK'ün ilgili düzenlemelerini sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise "Yayınlardaki şiddet türlerini ve oranlarını, yaygınlığını, izleyicilerin dizilerdeki şiddete yönelik farkındalığını ve şiddet sahnelerinden etkilenme durumunu ölçtük. İzlenen veya maruz kalınan şiddet sahneleri, özellikle henüz kişilik gelişimi ve sosyalleşme aşamasında olan çocukları da olumsuz etkiliyor. Kadını ve aileyi şiddetten korumak sadece kadın derneklerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur" diye konuştu.