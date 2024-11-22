Sezaryen oranı yüzde 50’yi aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi"ne mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, doğum şeklinin giderek doğallıktan uzaklaştığına dikkat çekti. Erdoğan, şunları söyledi: "Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim meslek. Doğal ve fıtri olanın en öz haline olan bu ilk tanıklık, şefkatli bir rehberliğe dönüşerek doğum mucizesine ortak olur. Anne ve bebeğin yaşam boyu kurdukları bağı etkileyen bu özel an, ebelerimizin rehberliği sayesinde güven ve sevgi dolu hatıraya dönüşür. Fakat ne yazık ki modern dünya, kadınlarımızı bu doğal deneyimden gün geçtikçe uzaklaştırıyor.Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryenin tercih edilebilir doğum seçeneği haline geldiğini görüyoruz. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranı ülkemizde yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu, doğal doğumdan hızla uzaklaşan neslin habercisi olarak görülmeli." Bakan Memişoğlu da toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin Yenidoğan Çetesi nedeniyle kendisine yapılan istifa çağrılarını sorması üzerine Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" dedi.