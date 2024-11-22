Teğmenlerin yaptığı organize disiplinsizlik

Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 539 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır hattında yıl içerisinde engellenen kişi sayısı ise 89 bin 689 olarak açıklandı. Basın toplantısı sonrası bakanlık kaynakları, disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin önemli bilgilendirmeler yaptı. Söz konusu disiplin sevklerine dair değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, "Mezuniyet töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir" dedi.Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ya sevklerine yönelik işlem başlatıldığını bildiren kaynaklar, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK'ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir" ifadelerini kullandı.Söz konusu eylemin, amirlerin izni olmadan yapıldığı vurgulanarak, "Grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez" değerlendirmesinde bulunuldu. ANKARA