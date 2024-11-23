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Giriş Tarihi: 23.11.2024

2 İETT otobüsünde yangın çıktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
2 İETT otobüsünde yangın çıktı
İETT otobüslerinin son zamanlarda artan yangın ve yolda kalma vakalarına iki örnek daha eklendi. Bakımsızlık ve tedbirsizlik sonucu dün iki İETT otobüsünde daha yangın meydana geldi. Pendik'te Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde yangın çıktı. Tavşantepe mevkisinde kenara çekilen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şişli'de de Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde bir İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yangın sürücü ve çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Yanan her iki otobüste de hasar meydana geldi.
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2 İETT otobüsünde yangın çıktı
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