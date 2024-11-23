Cumhurbaşkanlığı, İsrail oyununu deşifre etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, TBMM'de Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'in sosyal medya oyununu ifşa ettiklerini açıkladı. Başar, "İsrail'in Müslüman görünümlü sosyal medya hesaplarıyla manipülasyon yaptığı tespit edilerek bu hesaplar yalanlanmış ve propaganda ağının yapısı ifşa edilmiştir" dedi. Başar, ayrıca TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'ndaki sunumunda 2023'te İslamofobik saldırıların yüzde 57 artış gösterdiğini ve mağdurların çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu dile getirdi. Başar, ırkçı ve İslamofobik söylemlerle mücadelede medya okuryazarlığı, yasal düzenlemeler, eğitim, sosyal medya şirketlerinin sorumluluğu ve platformlarla işbirliği gibi çözüm önerilerinin öne çıktığını ifade etti.