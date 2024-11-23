Eski başkan yardımcısı CHP’ye ateş püskürdü

Çanakkale'de 31 Mart yerel seçimlerinde ön seçim yapılmadan Muharrem Erkek'in tepeden inme aday gösterilmesine tepki gösteren ve Ankara'ya "demokrasi ve ön seçim" yürüyüşü başlatan 22 kişinin partiden ihraç edilmesinin yankıları sürüyor. Partiden ihraç edilen isimlerden olan eski Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, sosyal medya hesabından süreçle ilgili bir yazı kaleme aldı. Ankara yürüyüşünün partiye ihanet değil bir ihtiyaç olarak gündeme geldiğinin altını çizen İrfan Mutluay, "İhanet iftiralarını üretenler için iddialarını kanıtlamak (birçok yerde ağızlarından düşürmedikleri gibi) 'namus ve şeref' borcudur. Ön seçim talebi CHP üyelerinin ezici bir çoğunluğununun talebidir; bizim sesimiz aynı zamanda CHP'ye gönül veren seçmenin ve demokrat kamuoyunun sesidir. Parti üyelerimizin seçme ve seçilme hakkını, ön seçimi, parti içi demokrasiyi savunduğumuz için ben ve arkadaşlarıma bedel ödetilmek istenmektedir" ifadelerini kullandı.