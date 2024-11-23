Kılıçdaroğlu, iftiranın hesabını verecek

FETÖ'nün gerçekleştirdiği 17/25 Aralık kumpası sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarını kürsüde dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçlaması ile açılan 4 ayrı dava Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bulunan dosya ile birleştirildi.Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin talimatla alınmasına karar verdi. Dün görülen duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri alınırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda CHP milletvekili ve büyükşehir belediye başkanı da geldi.Mahkeme salonunun bulunduğu koridorda duruşmayı takip etmek isteyen çok sayıda avukat ve izleyici izdihama neden oldu. Avukat ve basın mensuplarının salona girme isteği kabul edilmeyince gerginlik yaşandı.Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın salonuna Kemal Kılıçdaroğlu, avukatları, ailesi ve siyasiler alındı. Mahkemede savunma yapan Kılıçdaroğlu, çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü dile getirirken ağza alınmayacak küfürlerin ise hesabını veremedi.Kılıçdaroğlu suikastlara, linçlere ve saldırılara uğradığını ifade ederek ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.Kılıçdaroğlu hatalarının, pişmanlıklarının ve üzüntülerinin olduğunu kaydederek, "Devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandım, hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım. Milletimizi ikna edemedim. Sahte videolar ile sahtekârlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim" ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu devleti ve devletin asıl sahibi milletimizi, gelişen dünyanın gerisinde bırakanlarla mücadele etmeye kararlıyım. Herkes bilsin ki, bu aziz millete tarih önünde son vazifemi yerine getireceğim. Bu benim namus borcum ve son yürüyüşümdür" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun savunması Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.