Üsküdar Belediyesi bu kez yetimlerin yuvasını kapattı

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, bu kez üniversiteli kız öğrencilere hizmet veren konukevini kapattı. Üsküdar'da yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunan aşevini kapatarak Kent Lokantası adıyla paralı yemek satışı yapmaya başlayan yeni yönetim, göreve geldikten sonra başta öğrencilere, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardımları sonlandırdı. AK Parti döneminde 'mahremiyeti' korumak amacıyla tanıtımı yapılmayan birçok uygulamayı ise kendisi yapmış gibi göstermek isteyen Dedetaş, bu kez de Suffahane Kız Konukevi'ni kapattı.18 yaşını bitirmeleri nedeniyle yetimhane olarak bilenen Sosyal Hizmetler Sevgi Evleri'nden ayrılan, üniversite okuyan kız çocukları için önceki dönem Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından açılan ve tamamen ücretsiz olan kız konukevindeki eşyalar da atıldı.Suffahane Kız Konukevi'ni Kız Konukevi'nin kapatılmasını duyuran eski Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın mahremiyeti ve projenin mahiyeti açısından bugüne kadar hiç iletişimini yapmadığımız bir yapıydı burası. Kapatıldığına, eşyaların boşaltıldığına, kızlarımızın kendilerini kapı dışında bulduklarına gözlerimizle görene kadar biz de inanmak istemedik ama CHP zihniyetinin bir kötülük freni, insaf sınırı olmadığı gerçeğiyle tekrar ve tekrar yüzleştik."