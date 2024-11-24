Aile arabuluculuğu sistemi geliyor

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Antalya'da Yargı Teşkilatı Toplantısı düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıya Hâkimler ve Savcılar Kurul üyeleri, 81 ilin Başsavcıları, Komisyon Başkanları ve Adalet Bakanlığı birimleri ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. 9. Yargı Paketi'yle yeni düzenlemeler yapılan arabuluculuk sistemiyle Türkiye'de bugüne kadar 398 bin 153 başvurunun yapıldığını, 136 bin 698'sinde anlaşma sağlandığını belirten Bakan Tunç, tüm bu verimliliği ve başarılı sonuçları dikkate aldıklarını arabuluculuk sisteminin kapsamını genişletmeyi planladıklarını belirtti.Adalet Bakanlığı olarak üzerinde çalışılan konulardan birinin de aile arabuluculuğu sistemi olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Kadına yönelik şiddet konusunu içermeyen aile arabuluculuğu sistemi ile aile üyelerine kriz dönemlerinde destek vererek, yaşanan uyuşmazlıklar adliye koridorlarına taşınmadan, tarafların ortak yararlarını gözeten ve bireysel beklentilerini olabildiğince karşılayan arabuluculuk sistemi ile çözümlenebilecektir" dedi. Gündeminde "sosyal medya mahkemelerini" alan Bakan Tunç, "Yargıya yönelik dezenformasyon kampanyalarına, adalet duygusunu sarsmaya çalışan girişimlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Özellikle yargıyı yıpratmaya yönelik yalan beyanlara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bu girişimlerin amacının devlete olan güveni sarsmak olduğunu da biliyoruz. Sizler de kararlarınızı verirken; hakikati gölgelemeye çalışan hiçbir sesin, hiçbir söylemin, vicdanlarınızın berraklığını lekelemesine izin vermemelisiniz. Dosyayı, hukuku, delilleri bilmeden yapılan maksatlı yorumlar ya da bireysel çıkarlar, sizin adalet terazinizde hiçbir ağırlık taşımamalıdır" dedi.