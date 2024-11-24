CHP’li meclis üyesi gazeteciyi öldüresiye dövdü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Burhaniye ilçesinde Burhaniye Belediyesi'ne ait bir restoranda skandal görüntüler yaşandı. Önceki akşam 21.30 sıralarında restoranda meydana gelen olayda, yerel Zeytin Efe Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu yemek yediği esnada Burhaniye Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'ın saldırısına uğradı.Nadir BayramGüvenlik kameralarının kaydettiği olayda, arkasından başına şişe ile vurulan Sataroğlu, yerde dakikalarca darp edildi. Saldırgan Bayram, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi restorandan ayrıldı. Baygınlık geçiren gazeteci hastaneye kaldırıldı.Hastaneye giden gazeteci Hakan Sataroğlu, darp raporu alarak Nadir Bayram'dan şikâyetçi oldu.Hakan SataroğluOlay sonrası gözaltına alınan CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gövnderildi.Hakan Sataroğlu, Burhaniye'de sahil kenarındaki belediye ait bir kafenin işletmesinin Hasan Bayram'a devredildiği yönündeki iddiaları araştırdığı için böyle bir olayın yaşandığını öne sürdü. Sataroğlu, "Bu olay bana geri adım attırmayacak. Ben belgeleri ulaşmaya çalışırken konuyu ispat etmeye, belgelemeye çalışırken bu olay başıma geldi" şeklinde konuştu.