Örnek temizlik İspanya’da tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi", İspanya'da düzenlenen Mavi Turizm İnovasyon Kongresi'nde anlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Azerbaycan'da düzenlenen COP29'da tanıtılan dip çamuru projesi, İspanya'da düzenlenen Sun&Blue Kongresi'nde (Mavi Turizm İnovasyon Kongresi) de ilgiyle karşılandı.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi'nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projeler hakkında sunum gerçekleştirdi. "Plajlarda Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Sahil Şeridi için İnovasyon" panelinde konuşan Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin inovatif çalışmalar ve projelerle mavi ekonomiye sağladığı katkıları paylaştı. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.