Suç örgütlerine ‘Kuyu’ operasyonu: 81 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; eşzamanlı olarak düzenlenen "Kuyu" operasyonlarında İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G.'nin (yurtdışı firari), İzmir'de O.Ç.'nin, Denizli'de A.K.'nin, Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T.'nin (yurtdışı firari), Yalova'da ise Ü.B.'nin elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgütlere üye 81 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik ve şantaj gibi suçlardan soruşturma başlatıldı. Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenlere asla tahammülümüz yok. Polisimiz kararlı mücadelesini azimle sürdürecek" dedi.