Kabine’de gündem ekonomi ve terörle mücadele

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi arasında ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları.Bölgesel ve küresel gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Özelikle 1000 günü geriden bırakan ancak son günlerde gerilimin hat safhaya çıktığı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaşın yansımaları değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in soykırım ve işgal politikası olacak. Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içi operasyonlar da güdeme gelecek. Suriye yönetimiyle normalleşme sürecinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.