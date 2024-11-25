Komisyonda bütçe görüşmeleri süreci sona eriyor

TBMM Genel Kurulu, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, salı Milli Savunma Bakanlığının, çarşamba Aile ve Sosyal Hizmet-ler Bakanlığının, perşembe Adalet Bakanlığının, cuma da Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile 2025 yılı gelir bütçesi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Böylece komisyonda 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak.