Bilirkişi raporu açıklandı: Sorumluluk şirkette yaşanan ‘iş kazası’

Yaklaşık 9,5 ay önce Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin bilirkişi heyeti raporu hazırlandı.42 sayfalık raporda, sorumluluğun şirkette olduğu, yaşanan olayın "iş kazası" olduğu tespitine yer verildi.Bu sebeple 'ÇED olumlu kararı' veren kurum çalışanları ve yetkililerinin kusurlu olamayacağı vurgulandı.Faaliyet sürecindeki muhtemel olumsuzluklardan veya ihmallerden bakanlık yetkililerinin sorumlu tutulamayacağı aktarılarak, "ÇED raporunda onay ve/veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.Öte yandan söz konusu kanaatin oybirliği ile rapora yansıdığı da öğrenildi. Ayrıca kaza sonrası bölge genelinde insan sağlığını etkileyen olumsuz herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı da yapılan tespitlerde yer aldı.