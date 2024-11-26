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Giriş Tarihi: 26.11.2024

Doktora saldırdı, annesi hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Doktora saldırdı, annesi hayatını kaybetti
Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 35 gündür tedavi gören Elife Sivri, geçen cumartesi günü kötüleşti. Bunun üzerine hastanede görev yapan Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır, hastayı kurtarmak için entübe etmek amacıyla müdahaleye başladı. Bu esnada içeriye giren kadının oğlu Hacı Ali Sivri (37) önce Esen'e, ardından araya girmek isteyen Mıngır'a saldırdı. İki doktoru darp eden Sivri, görevliler tarafından güçlükle etkisiz hâle getirildi.




Bu sırada müdahale edilemeyen Elife Sivri ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp edilen iki doktor, Sivri'den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Hacı Ali Sivri, darp iddialarını kabul etmedi. Sivri, ifadesini alan savcı tarafından sevk edildiği hâkimlikte 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Doktor Rıza Erol Mıngır, tek üzüntülerinin darp edildikleri için hastaya gerekli müdahaleyi yapamamak olduğunu söyledi. Mıngır, "Hastanın oğlu tarafından engellenmeseydik hastamız belki hayata dönebilirdi. Bir bakıma kendi annesinin canına kastetti" dedi.

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Doktora saldırdı, annesi hayatını kaybetti
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