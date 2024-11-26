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Giriş Tarihi: 26.11.2024

Yasadışı bahiste tarih açıklandı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yasadışı bahis reklamlarında oynadıkları ve aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile milyonlarca takipçisi bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenlerinin de olduğu isimlerin yargılandığı dava tarihi belli oldu. İddianameler mahkemeler tarafından kabul edilirken, düzenlenen tensip zaptı doğrultusunda Ortaç 24 Aralık'ta, Erbil ise 30 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak. Hazırlanan üç iddianamede Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı tutuklu sosyal medya fenomenlerinin 3 yıla kadar hapisleri istenmişti.
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Yasadışı bahiste tarih açıklandı
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