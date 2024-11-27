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Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:05

1600 yıllık tarihi Mezar Steli Ankara’da bulundu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü; Geç Roma dönemine ait, üzerinde Grekçe yazıt bulunan ve Roma ordusunda Optio rütbesindeki bir komutana ithafen yapılmış 1600 yıllık mezar steli, çalındıktan 7 yıl sonra düzenlediği başarılı operasyonla ele geçirdi. Tarihi eser, polisin titiz çalışması sayesinde yeniden envantere kazandırıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1600 yıllık tarihi Mezar Steli Ankara’da bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Müze Müdürlüğü envanterine 2014 yılında kaydedilen ve müze bahçesinde sergilenmeye başlanan mezar steli, 2017 yılında kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kaybolan Kültür Varlıkları Listesi'ne eklenen eser, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda ele geçirildi.

ROMA ORDUSUNUN OPTİOSUNA AİT STEL

Tarihi eser, Roma ordusunda çeşitli görevleri üstlenen Optio rütbesindeki bir komutana ithafen yapılmıştı. Üzerindeki Grekçe yazıtla büyük bir tarihi öneme sahip olan mezar steli, 2010 yılında Nevşehir'den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya gelen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında yakalanmasıyla ilk kez ele geçirilmişti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Tarihi eserin ele geçirildiği operasyon sonrası yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin bu başarılı operasyonu, tarihi ve kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

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1600 yıllık tarihi Mezar Steli Ankara’da bulundu
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