1600 yıllık tarihi Mezar Steli Ankara’da bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Müze Müdürlüğü envanterine 2014 yılında kaydedilen ve müze bahçesinde sergilenmeye başlanan mezar steli, 2017 yılında kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kaybolan Kültür Varlıkları Listesi'ne eklenen eser, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda ele geçirildi.

ROMA ORDUSUNUN OPTİOSUNA AİT STEL

Tarihi eser, Roma ordusunda çeşitli görevleri üstlenen Optio rütbesindeki bir komutana ithafen yapılmıştı. Üzerindeki Grekçe yazıtla büyük bir tarihi öneme sahip olan mezar steli, 2010 yılında Nevşehir'den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya gelen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında yakalanmasıyla ilk kez ele geçirilmişti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Tarihi eserin ele geçirildiği operasyon sonrası yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin bu başarılı operasyonu, tarihi ve kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.