DEM partili başkana terör gözaltısı

Diyarbakır'da terör operasyonunda DEM Partili Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi ve Eşbaşkanı Cengiz Dündar'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli, dün sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyelerinin de olduğu öğrenildi.