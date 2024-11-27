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Giriş Tarihi: 27.11.2024 08:53

İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda örgütün sözde sorumluları ve örgüte finansal yardımda bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne para göndererek yardımda bulunan 9 şüpheli tespit edildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI

Diğer bir soruşturmada ise kamu araçlarının kaçırarak şiddet eylemlerinde kullanan eylemleri organize eden DHKP/C örgütün sözde İstanbul Sarıgazi sorumlusu olan 4 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da terör operasyonu
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