İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne para göndererek yardımda bulunan 9 şüpheli tespit edildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI

Diğer bir soruşturmada ise kamu araçlarının kaçırarak şiddet eylemlerinde kullanan eylemleri organize eden DHKP/C örgütün sözde İstanbul Sarıgazi sorumlusu olan 4 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.