Kadının rol almadığı bir gelecek daha iyi olamaz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un himayelerinde, Dubai Kadın Kuruluşu tarafından düzenlenen "Dubai Küresel Kadınlar Forumu", "Etki Gücü" ana temasıyla başladı. Dubai Emiri El Maktum'un özel davetiyle Madinat Jumeirah'da, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı.Tek kanatlı bir insanlık yükselebilir mi? Tek gözle böylesi belirsiz bir geleceği okuyabilir mi? Tek ayakla çağın akıl almaz hızına yetişebilir mi? Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez. Mevcut adaletsizlikleri düzeltemeyeceği gibi, ancak ve ancak sorunları derinleştirerek yeniden üretir. İnsanlık olarak hepimiz aynı gemide ortak bir geleceğe doğru yürüyoruz.Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadın temsil oranı hâlâ yüzde 30'larda. Yapay zekâ alanında çalışanların ise yalnızca yüzde 26'sı kadın.Kadının, aralarında hassas bir denge gözetilmesi gereken çok yönlü rolleri var. Kadınların kendi fıtri kimliklerini muhafaza ederek var olmalarını sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Kadınlar büyük dönüştürücü güçlerini kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabilir.Gazze'de tüm insanlığın gözü önünde bir soykırım gerçekleşiyor. 'Bir daha asla' diyen ülkelerin, yaşanan vahşet karşısında gösterdikleri çifte standart inandığımız tüm müşterek değerleri temelinden sarsıyor. Tarihte benzeri görülmemiş bir ilerleme dönemi yaşanırken bu çelişkiler sorgulanmalı.