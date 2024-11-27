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Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:04

Parka ateş yakılmasına mahkemeden ilginç ceza

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Dr. Sadık Ahmet Parkı'nda yer alan çardağa ateş yakarak zarar veren 6 kişi, polisin müdahalesine direndi. Şüphelilerin akrabası olduğu öğrenilen N.D. ise polis merkezine gelerek, "Bırakın onları, yoksa hepiniz öldünüz" diye tehditler savurdu. Gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı ve park yasağı cezalarına çarptırıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Parka ateş yakılmasına mahkemeden ilginç ceza

Olay, 24 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Parkı'nda meydana geldi. Parkta ateş yakıldığı ve zarara yol açıldığı ihbarını alan Beşikkaya Polis Merkezi ekipleri, olay yerine giderek duruma müdahale etti. Polis ekipleri, çardakta ateş yaktıkları belirlenen F.T., F.D., Ş.Ö., E.Ö., E.T. ve M.T.'yi tespit etti. Polisin ikazlarına direnen şüpheliler, memurlara tehdit ve hakaretlerde bulundu.

POLİS MERKEZİNDE TEHDİT

Şüphelilerin işlemleri devam ederken, akrabaları olduğu öğrenilen N.D. isimli kişi polis merkezine gelerek, "Bırakın onları, yoksa hepiniz öldünüz" şeklinde tehditler savurdu. Bunun üzerine N.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

MAHKEME YASAKLARI UYGULADI

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden F.T., F.D., Ş.Ö., E.T. ve N.D., "görevli memura mukavemet" ve "mala zarar verme" suçlarından adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı ve Beşikkaya Mahallesi'ndeki park ve bahçelere giriş yasağı cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük olan E.Ö. ve M.T. hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

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Parka ateş yakılmasına mahkemeden ilginç ceza
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