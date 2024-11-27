Zap’ta kilit kapandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmelerindeki sunum yaptı, önemli bilgiler verdi:Suriye ve Irak harekât alanlarında görevli birliklerimize yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de misliyle karşılık vermekte, gerekli tedbirleri almaktayız. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır.Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir. Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" operasyonların yerine bugün, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/ YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz.Operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirildi.15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edildi.Bakan Güler, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Kara Harp Okulu mezuniyetinde alternatif yemin töreni düzenleyen teğmenlere isnat edilen suçun "kasıtlı organize disiplinsizlik" olduğunu belirten Güler, "Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.Güler, ABD'den F35 alımıyla ilgili soru üzerine " 6 uçağımız var orada. Şimdi KAAN'ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. 40 adet F-35 almak için teklifimizi ilettik" dedi. Güler, 40 adet F16 Blok 70 tedariki için ise 1.4 milyar dolar başlangıç ödemesi yapıldığını, 79 modernizasyon kitinden ise vazgeçildiğini kaydetti.