Güran’ların toplantı görüntüsü dava dosyasında

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de derede cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.