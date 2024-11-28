Haberler Gündem Haberleri Güran’ların toplantı görüntüsü dava dosyasında
Giriş Tarihi: 28.11.2024

Güran’ların toplantı görüntüsü dava dosyasında

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güran’ların toplantı görüntüsü dava dosyasında
Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de derede cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güran’ların toplantı görüntüsü dava dosyasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA